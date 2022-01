Fiumicino, inaugurato il nuovo Hub tamponi: 400 test con indice Coi al giorno

Inaugurato il nuovo hub tamponi a Fiumicino: può eseguire 400 test con indice Coi al giorno. L'hub per i tamponi si trova in Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) che entra nella rete degli hub regionali. Grazie alla collaborazione tra la Asl Roma 3, il Comune di Fiumicino, la Misericordie di Fiumicino e l'Esercito Italiano, la nuova postazione è dedicata alla scuola, studenti e personale scolastico per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi con indice COI.

Cos'è un tampone con indice COI e che differenza c'è con gli altri test?

All'inaugurazione presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il Direttore generale della Asl Roma3 Francesca Milito, il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Domenico Giani, la governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani. Presenti anche anche il Direttore Sanitario dello Spallanzani, il professor Francesco Vaia ed i consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano Minnucci. Papa Francesco, tramite il segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione dell'inaugurazione dell'hub di supporto ha fatto pervenire ai responsabili ed operatori della Misericordie di Fiumicino la sua benedizione apostolica ed il suo saluto.

Benedetta dal Vicario diocesano Alberto Mazzola, la struttura, che comprende un presidio sanitario, un laboratorio per il processamento dei test ed un ufficio amministrativo, capace di 400 test al giorno, è operativa dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 18. La tensostruttura di 200 metri quadri, in caso di necessità, farà da supporto all'hub dell'aeroporto anche per i molecolari. Sul piazzale, assai ampio, sono stati creati due percorsi separati per le auto: uno per i tamponi del nuovo hub ed uno per quelli antigenici rapidi effettuati da tempo per la cittadinanza dal personale della Misericordie. «È una struttura fortemente voluta nata con un grande lavoro dei volontari delle Misericordie, che ringrazio - ha detto Montino - È una risposta ed un contributo operativo per la prevenzione, in questa fase per sconfiggere il virus, con il sostegno importante della Regione e della Asl, in un territorio che oggi conta 1029 contagi, che vede come dato di fondo una maggior incidenza nella fascia di Adulti tra i 30 ed i 50 anni». Per poter accedere al nuovo hub bisognerà prenotarsi sul sito della Regione Lazio (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home). Video Serenelli-Ippoliti