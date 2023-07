Dal tabaccaio con il cavallo, arrivano i vigili per farlo uscire e i presenti chiedono una foto

E' entrato in tabaccheria con il suo cavallo, tenuto per le briglia. Quando la titolare ha fatto notare che non era il caso, il proprietario ha cominciato a fare delle storie e sono dovuti intervenire i vigili per convincere l'uomo a uscire.

Una scenetta andata avanti per un po' ieri sera, domenica 23 luglio, a Fiuggi. Nella centralissima via Nuova Italia, nei pressi di Piazza Spada. Il "siparietto" è stato notato dai numerosi presenti, alcuni dei quali si sono avvicinati e hanno addirittura chiesto una foto all'uomo al momento dell'uscita dal negozio, accompagnato dagli agenti della polizia locale.