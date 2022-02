Finito il letargo, l'orso Juan Carrito torna a Roccaraso a caccia di biscotti

Juan Carrito, l'orso marsicano di due anni, riprende le vecchie abitudini. Torna nella parte alta del centro abitato di Roccaraso. Gira intorno all'hotel che aveva già visitato prima della cattura e della sua breve ibernazione e va a caccia di cassonetti per trovare facilmente cibo. Il letargo per lui è durato poco più di un mese: spinto in alta montagna dai botti di Capodanno, sabato scorso ha lasciato la tana ed è tornato a Roccaraso, tra le case, vicino alla pasticceria dove l'anno scorso fece una scorpacciata di biscotti appena sfornati. (di Sonia Paglia)