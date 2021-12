Figliuolo: «Vaccino Novavax in arrivo da fine gennaio, può attirare gli indecisi»

(Agenzia Vista) Torino, 27 dicembre 2021 «Tra fine gennaio e inizio febbraio arriverà una nuova arma, il vaccino Novavax, che sarà usato per i cicli primari di vaccinazione, dai 18 anni in su. Penso possa attirare gli indecisi che stanno cercando di capire meglio cosa fare e in questo mi affido molto alla scienza». Così il generale Figliuolo a margine della visita all'hub allestito nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. / Facebook Ospedale S. Croce e Carle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it