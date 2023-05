Ferentino, cucciolo di cinghiale a spasso per il Villaggio Blu a due passi dalla scuola "Cola"

EMBED





Le immagini sono della serata di lunedì 22 maggio. Dopo un pomeriggio di pioggia, forse a caccia della sua famigliola, un cucciolo di cinghiale è stato "pizzicato" a spasso lungo la strada principale del quartiere residenziale "Villaggio Blu" in via Fresine Vasciotte, a pochi metri dalla scuola d'infanzia ed elementare "Simone Cola". E' la prima volta che un esemplare di cinghiale viene avvistato nella zona. Le piogge di queste settimane, la mancanza di manutenzione delle aree e gli adiacenti cantieri edili possono aver attirato gli animali. Nella zona ci sono decine di famiglie con bambini che nei due parchi pubblichi vanno a passeggio. Il cucciolo di cinghiale impaurito dalle auto di passaggio è scappato in un prato vicino, ma sempre troppo vicino al centro abitato. Al. And.