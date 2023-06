Fedez-Luis Sal, la mamma del rapper commenta la lite: «Aveva ragione mia madre». Ecco cosa significa

In questo periodo, un argomento molto discusso riguarda la controversa separazione artistica e personale tra Fedez e Luis Sal. Un interesse che è sicuramente dovuto alla vasta popolarità che i due avevano sui social e sul successo del loro podcast "Muschio Selvaggio". Tuttavia, per la prima volta da quando Luis è scomparso dalla sfera pubblica di Fedez, sembra che la madre del rapper, Tatiana, abbia deciso di intervenire sulla questione. La donna avrebbe pubblicato una storia su Instagram dedicata proprio a questo argomento. Cosa potrà mai contenere la storia della mamma di Federico? Andiamo a scoprire insieme quel meraviglioso riferimento che sta facendo impazzire i fan. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB