Fa costruire una replica del Taj Mahal: il romantico gesto di un marito

A Burhanpur in India, un uomo d'affari ha fatto costruire una replica del Taj Mahal come gesto d'amore per la moglie. L'edificio, le cui dimensioni sono di un terzo dell'originale, è ora la loro residenza. Ci sono voluti 3 anni per costruirlo. Il prezzo? 15 milioni di rupie indiane, che corrispondono a circa 180 mila euro. La casa, oltre ai normali spazi come camere da letto e salotto, ha anche una biblioteca e una sala meditazione. Un vero e proprio monumento d'amore quello voluto da Anand Prakash Chouksey per la sua amata: "Questa struttura bianca è un simbolo di pace, un simbolo di fratellanza e un simbolo di amore. Per promuovere pace, amore e unione tra i popoli". Mariti di tutto il mondo state in guardia: un gesto romantico di questa portata è davvero difficile da superare.