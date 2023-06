F1, Gp Spagna: Verstappen in pole position davanti al ferrarista Sainz. Male Leclerc

(LaPresse) In una qualifica ricca di colpi di scena al Montmelo Max Verstappen su Red Bull centra la pole del Gran Premio di Spagna davanti al ferrarista Carlos Sainz. Seconda fila con la McLaren di Lando Norris e l'Alpine di Pierre Gasly. Male l'altra rossa di Charles Leclerc che eliminato in Q1 partirà dall'ultima fila. Fuori nel Q2 invece Sergio Perez sull'altra Red Bull che partirà in sesta fila a fianco di George Russell, su Mercedes, protagonista di una incomprensione con il compagno di squadra Lewis Hamilton , che invece ha chiuso Quinto, dopo che le due vetture si sono toccate in rettilineo.