Expo 2030, gli ispettori visitano i mercati di Traiano a Roma ma dietro l’angolo c’è una via piena di rifiuti

EMBED





Expo 2030 gli ispettori BIE visitano i mercati di Traiano. Rifiuti a terra in via della Cordonata a meno di cento metri dall’ingresso del sito archeologico in via Quattro Novembre (video Daniele Leone/Ag.Toiati)