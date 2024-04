Europee, Calderoli: "Cerchiamo di prendere il miglior risultato possibile"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2024 "Oggi presentiamo il simbolo. Per le liste ci sarà tutto il tempo. Vannacci? Non è argomento di oggi. Cerchiamo di prendere il miglior risultato possibile, poi i voti si conteranno" lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, dopo aver depositato il simbolo della Lega al Viminale per le elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev