Euridice Axen porta a teatro l'icona ribelle di Moana Pozzi: "Porno è chi guarda"

Moana Pozzi e il monologo a lei dedicato interpretato da Euridice Axen sbarca finalmente a Roma. Da giovedì 19 a domenica 22 Settimo Senso - Moana Pozzi sarà in scena al teatro Parioli. Ne parliamo proprio con l'attrice italo-svedese, ma romanissima nel cuore, che è reduce dal successo su Raiuno con la fiction "Una scomoda eredità" e pronta a tornare nel turmoil emotivo della serie "A casa tutti bene" girata (seconda stagione) con Gabriele Muccino per Sky. "Attrice porno, Moana - racconta Euridice Axen - che svela quanto porno ci sia, in verità, non nel suo approccio all'essere attrice quanto nello sguardo degli uomini. E quanto siano pornografiche le scelte che i suoi frequentatori (politici, giornalisti, uomini di potere) fanno". Un personaggio, quello di Moana, capace di ammaliare anche per il contrasto "tra quel suo essere regale, una vera regina, fuori dal set dei film porno; con un tono di donna sempre sicura di sè". Axen svela come la scelta fatta da Ruggero Cappuccio che firma la piece (fortunatissima a Napoli e Milano) con la regia di Nadia Baldi sia un segno del destino: "Mi incuriosiva la figura di Moana e proprio quando in un'intervista rivelai questa mia passione per un personaggio così intrigante e moderno per un'Italia tanto diversa da quella dei suoi anni d'oro, che mi è arrivata la proposta".

Al Parioli, però, per Euridice l'emozione sarà diversa dagli altri debutti: "Qui verranno, specie alla prima, tanti amici, persone che conosco bene: sembrerà quasi di essere ad un casting. E comunque condividerò con persone che conosco bene e a cui tengo questa emozione".