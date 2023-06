Omar accusato di violenze dall'ex moglie: 22 anni fa l'orrore di Novi Ligure con Erika

(LaPresse) - Ventidue anni dopo il delitto di Novi Ligure spuntano nuove accuse per Omar Favaro. Condannato per il duplice omicidio del 2001, insieme alla fidanzatina Erika De Nardo, Favaro ha scontato la sua condanna e poi si è rifatto una vita. Ora, però, è indagato e accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie (ormai ex, dalla quale si sta separando). Con l'aggravante che ad assistere alle violenze sarebbe stata anche la figlia dei due, minorenne, per l'affidamento della quale pende un procedimento civile nel tribunale di Ivrea."Sono dichiarazioni calunniose e infondate" tuona l'avvocato Lorenzo Repetti, che difese Favaro anche allora, nel 2001.