Emergenza maltempo finita a New York, ecco i tabelloni alla Gran Central: e i trasporti tornano normali

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2023 Emergenza maltempo finita a New York City, trasporti pubblici tornano alla normalità I tabelloni di Grand Central mostrano arrivi e partenze in orario. I treni e gli autobus a New York City sono tornati al loro regolare servizio nel fine settimana, dopo che gli acquazzoni torrenziali hanno allagato stazioni e strade. Lo stato di allerta si è concluso a mezzogiorno di sabato. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev