Emanuele Pozzolo, il testimone: «È stato lui a sparare»

Spunta un testimone nella vicenda di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia dalla cui pistola è partito un colpo durante una festa di Capodanno alla Pro loco di Rosazza, nel Biellese, e alla quale era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Delmastro. "Stava facendo vedere la pistola ai presenti, è partito lo sparo", ha raccontato il testimone, un poliziotto. Pozzolo è indagato per lesioni aggravate: si era sottoposto al test per cercare eventuali tracce di polvere da sparo nella mattinata del primo gennaio, ma si è appellato all'immunità parlamentare per non consegnare agli inquirenti i vestiti indossati al momento dello sparo. L'episodio ha visto il ferimento di Luca Campana , 31enne elettricista.