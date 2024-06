Elodie, la performance a sorpresa nel cuore di Milano: il balletto nella fontana di piazza San Babila

Non è stato un weekend qualunque a Milano. Nella centralissima piazza San Babila, Elodie ha regalato una performance a sorpresa danzando nella fontana sulle note del nuovo singolo ‘Black Nirvana’, in radio e digitale da venerdì 31 maggio. La cantante, accompagnata da un corpo di ballo, ha così festeggiato anche l’annuncio dei due appuntamenti negli stadi nel 2025, ‘Elodie The Stadium Show’. Immagini da Ufficio Stampa