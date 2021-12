È Davide Giri lo studente ucciso a New York, ecco quando si allenava in casa durante il lockdown

Si chiama Davide Giri lo studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate a New York. Il 30enne giocava nella squadra di calcio del New York International, che ha voluto salutare il proprio giocatore con una dedica sui social: «Ti vogliamo bene, amico, sei stato una roccia della nostra difesa e noi giocheremo e vinceremo per te, perchè è questo che volevi. Un leone non muore mai, dorme». Ecco le immagini del giovane che si allenava in casa durante il lockdown del 2020. NY INTERNATIONAL FC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it