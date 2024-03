Dune Awakening - Un ambizioso MMO

Dune Awakening ambisce a fare per i videogiochi quello che Denis Villeneuve ha fatto per il cinema: rendere pienamente giustizia al capolavoro di Frank Herbert. Il risultato è un MMO Open World con elementi surivival che possiede enormi ambizioni. Il tutto realizzato in Unreal Engine 5. Scopriamo insieme le caratteristiche del gameplay.