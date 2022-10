Governo, Draghi saluta: «Ho imparato molte cose»

“Un’esperienza straordinaria, di cui sono molto contento“. Mario Draghi riassume con queste parole i 20 mesi del suo governo, in occasione del saluto alla stampa a Palazzo Chigi. Il premier uscente ha presieduto il suo ultimo Consiglio dei ministri, dopo essere stato ricevuto al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles. “Ho imparato molte cose”, ha aggiunto Draghi, sottolineando che la sua esperienza di governo “finisce in modo molto soddisfacente, con la buona coscienza del lavoro fatto, che è la cosa più importante”. Anche il capo dello Stato ha ringraziato il premier uscente e tutto l'esecutivo per "l'eccellente lavoro svolto e i lusinghieri risultati ottenuti".