Il premier e il premio Nobel per la Fisica 2021 sono atterrati in elicottero al piazzale “Simoncelli”, sul Gran Sasso, alle 10.05. Da lì si sono poi trasferiti all’interno dei laboratori sotterranei di Fisica nucleare Infn per incontrare le ricercatrici in occasione della giornata mondiale delle ragazze e delle donne della scienza. Seguirà, alle 11.15, un incontro con le autorità e la stampa all'interno della "sala Fermi". (di Stefano Dascoli)