Politici spiati, Meloni: «Gravissimo che funzionari dello Stato violino la legge»

(Agenzia Vista) Abruzzo, 05 marzo 2024 "Vedremo che cosa ne verrà fuori. Sentiremo domani in audizione anche dei procuratori. Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge, facendo delle verifiche sui cittadini comuni e non a loro piacimento", le parole di Giorgia Meloni a Teramo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev