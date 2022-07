Doppio mandato, Toninelli: "Cosa farò io? Sosterrò il M5S senza rincorrere poltrone"

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2022 "Cosa farò io? Rimarrò sempre nel Movimento e non correrò dietro alle poltrone e ai soldi. Qualsiasi cosa farò continuerò a sostenere il Movimento" così il senatore ed ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev