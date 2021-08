“Gli Amici delle Vacanze”, la comedy con John Cena che rovescia gli stereotipi arriva su Disney+

Due coppie all’apparenza diversissime nei modi e nelle abitudini si incontrano in un resort in Messico. Da un lato i morigerati Marcus e Emily (interpretati da Lil Rel Howery e Yvonne Orji), dall’altro i festaioli Ron e Kyla (John Cena e Meredith Hagner). Sono i classici ‘amici delle vacanze’ che – in questa comedy – straripano oltre i confini a loro solitamente concessi e finiscono per influenzare anche la vita al di fuori delle canoniche ferie. Tra equivoci e imprevisti, Gli Amici delle Vacanze diverte ma fa anche riflettere. Diretto da Clay Tarver, Gli Amici delle Vacanze arriva il 27 agosto su Disney+ in Italia (come Star Original).

