Standing ovation e lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e Ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. Dopo il ringraziamento rivolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al presidente della Repubblica i diplomatici presenti si sono alzati in piedi e hanno rivolto il loro tributo a Mattarella prima che prendesse la parola per il suo intervento.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev