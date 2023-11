La denuncia della mamme di vittime innocenti

EMBED





Il dolore più lancinante che mai, che non smette di farsi sentire anche quando meno te lo aspetti. Ti svegli la mattina, apri gli occhi e nemmeno il tempo di immaginare come sarà la tua giornata che quell’incubo ti travolge di nuovo con tutta la sua prepotenza e sembra strapparti via le viscere: tua figlia, tuo figlio, non ci sono più. E tocca ritrovare le forze, andarle a cercare nei meandri più remoti, rimetterti in moto perché indietro non si potrà mai tornare. Con questo spettro vivono - anzi sopravvivono - anche le mamme di chi è stato ucciso, vittima innocente della violenza più estrema. Un vuoto incolmabile a cui non si sa dare una ragione. Che si prova a riempire dando un senso al dolore, cercando verità, giustizia, a volte il perdono. Ma otto mamme adesso, in un video, chiedono «niente sconti e niente permessi premio» per chi ha causato tanto dolore. «Non siamo vittime invisibili», dicono. Sono: Giovanna Zizzo, la mamma di Lauretta, uccisa a 11 anni dal papà a San Giovanni La Punta (Catania); Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano uccisa a 20 anni con 48 coltellate dall’ex fidanzato e padre di sua figlia che ora ha paura; Isabella Maria De Ninno, madre di Francesco Maria Pennacchi ucciso il 27 novembre 2015 a Velletri; Fabiola Bacci la mamma di Jennifer Sterlecchini sgozzata nel 2016 con 17 coltellate; Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, vittima di femminicidio; Imma Rizzo, la madre di Noemi Durini, la quasi 17enne lapidata dal suo fidanzatino in provincia di Lecce il 3 settembre del 2017; Alessandra Verni, la mamma della romana Pamela Mastropietro, violentata, uccisa e fatta a pezzi da un gruppo di spacciatori a Macerata e Barbara Mariottini, la mamma di Desirée, drogata, stuprata e lasciata morire a 16 anni nella casa del crack ricavata in un locale abbandonato a San Lorenzo. Un video duro come la pietra, come i cuori di chi non ha più lacrime per piangere. «Siamo otto mamme. Ci siamo sentite tutte e abbiamo deciso di farci sentire tutte insieme. Se poi si aggiungeranno altre mamme ma anche papà, saremo molti di più. Vogliamo certezza della pena, l’ergastolo senza sconti e senza premi per chi ha rinchiuso i nostri figli in un cimitero», Alessandra Verni.