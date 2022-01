(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2022 "Chiudiamo le discoteche però non facciamo nulla per bloccare la movida. Chiudiamo le discoteche ma poi consentiamo la presenza negli stadi. L'unica cosa seria da fare serebbe bloccare le presenze negli stadi per contenere il contagio", così Vincenzo De Luca nel corso della diretta sui dati Covid. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it