Morte David Rossi, il pm smentito da una foto in Commissione ammette: «Mi affacciai nel vicolo dove era il corpo»

Il 6 marzo 2013, durante il sopralluogo nell’ufficio di David Rossi - appena precipitato dalla finestra -il telefono dell’ex capo comunicazione di Mps «squillava, ma non ho risposto». Nemmeno quando a chiamare fu la Santanché. Lo ha detto il pm Antonino Nastasi, appena denunciato da Matteo Renzi per il caso Open. Ieri è stato sentito dalla commissione parlamentare sul caso Rossi. A parlare delle telefonate era stato il colonnello Pasquale Aglieco. Alla domanda se fossestato nel vicolo in cui fu ritrovato il corpo, il pm ha negato. A immortalarlo, una foto, mostrata in commissione. E il pm afferma: «Forse mi sono affacciato e sono andato via».