Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, i flirt social negli anni: ecco come è nata la loro storia

Il recente evento di discussione nazionale riguarda il bacio tra Damiano David, il cantante dei Maneskin, e Martina Taglienti, una modella che fa parte del circolo della band ed è una stretta amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi. La questione sta facendo molto rumore per via del fatto che in molti pensavano che il cantante stesse ancora insieme a Giorgia Soleri. Tuttavia, la presenza di Martina accanto alla band (e a Damiano) non è una novità di oggi. Esaminando i social network della ragazza e del gruppo, infatti, si è scoperto che questa relazione non è nata improvvisamente, ma ha radici più profonde. Andiamo a scoprire il motivo. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MkdB