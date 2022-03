Francesco Gabbani si commuove per il videomessaggio della mamma

Ospite a 'Da Noi... a Ruota Libera' di Francesca Fialdini su Rai1, Francesco Gabbani si commuove in diretta per l'emozionante videomessaggio della mamma in cui afferma: «Sei rimasto il mio Francesco, sei rimasto con i piedi per terra. Ciao amore». Il cantante , pronto a debuttare l'8 aprile su Rai 1 con lo show green 'Ci vuole un fiore', si lascia andare all'emozione e rivolgendosi direttamente alla madre: «È difficile esprimermi, mi hai fatto una grande sorpresa. Grazie per aver avuto la forza dire queste parole».

