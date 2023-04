Umbria, a Castiglione del Lago la Festa del Tulipano 2023: carri e colori nei giardini e sul lungolago

Una sfilata di colori e profumi nel borgo di Castiglione del Lago. Il primo atto della “Festa del Tulipano” 2023, con i carri allegorici interamente rivestiti con quasi un milione di petali di ogni tipologia e colore di tulipani. Un successo, in attesa del bis di domani, 25 aprile, ancora dalle ore 15, e della sfilata conclusiva in notturna del prossimo 30 aprile.

Un fiume di persone, letteralmente sul corso di Castiglione del Lago e nei giardini e sul lungolago. Un vero successo di pubblico le prime due tappe della "Festa del Tulipano" che punta adesso al gran finale della sfilata conclusiva in notturna del prossimo 30 aprile.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, presieduta da Marco Cecchetti, che da mesi hanno lavorato senza sosta per mettere tutto a puntino, ma anche per l’intera città, con esercizi commerciali e attività di ristorazione che con fatica ma tanto orgoglio sono riusciti a fronteggiare tutte le richieste. Non da meno il primo cittadino, Matteo Burico, che ha potuto sfoggiare il miglior biglietto da visita con i rappresentanti istituzionali delle quattro cittadine gemellate riunite per l’occasione, attraverso il tema unico dei carri allegorici incentrato su “I Borghi più belli d’Italia”, dalla regia dell’omonima associazione presieduta dal castiglionese Fiorello Primi. L’immagine dei sindaci di Castel San Pietro Romano (RM), Gradara (PU) e Pacentro (AQ), rispettivamente Gianpaolo Nardi, Filippo Gasperi e Guido Angelilli, insieme all’assessore comunale di Poppi (AR), Marco Seri, rimarrà un esempio di come anche piccole realtà, unendosi, possono dare vita a intensi flussi turistici e grandi eventi sul territorio.