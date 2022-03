Alle Scuderie del Quirinale "Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco"

Apre domani al pubblico 'Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco', una nuova grande mostra organizzata dalle Scuderie del Quirinale a Roma e dalla National Gallery of Art di Washington, con la speciale collaborazione del Comune e dei musei di Genova. Inaugurata questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed in programma fino al prossimo 3 luglio, la rassegna è dedicata al lungo secolo d'oro dell'arte genovese, ovvero a quella gloriosa stagione avviatasi a inizio Seicento e protrattasi fino a metà del secolo successivo, riconosciuta come una tra le più formidabili vicende della storia artistica di tutti i tempi.

Servizio di Laura Larcan- Video di Francesco Toiati