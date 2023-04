Milano, presentata la mostra "Project Revelation” di The Prism

É stato presentato martedì 18 aprile a Milano, presso Bank Space, l’esposizione d’arte esperienziale “Project Revelation” di The Prism, alias Stefano Simontacchi, personalità da anni ai vertici della professione legale e protagonista della vita economica italiana.



La mostra - a cura di Marco Senaldi ed in programma fino al prossimo 14 giugno - conduce il visitatore in un percorso di meditazione e consapevolezza guidato dalla voce di The Prism, attraverso sette sale, e finalizzato alla riscoperta del proprio autentico Sé.



In concomitanza con la mostra, The Prism ha presentato anche il film omonimo Project Revelation, un cortometraggio ambientato nello spazio postindustriale dell’ex-scalo di Porta Genova con protagonista la cantautrice Malica Ayane e volto ad esprimere il senso segreto ed enigmatico della mostra stessa. Il film, sceneggiato da Ernesto Giuntini su soggetto e testi di The Prism e diretto da Jacopo Farina, è un’evocazione poetica e surreale dell’universo artistico e mentale dell’artista.