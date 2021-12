Al Maxxi di Roma una serata di gala per il progetto "Il Villaggio dei Saggi" contro la violenza di genere

Si è tenuta la serata di Charity galà Dinner promossa dall’APICES, quest’anno dedicata al progetto di asili sociali per l'infanzia: “Il Villaggio dei Saggi” promosso dalla BON'T WORRY ONLUS-INGO. Un’imperdibile occasione per lo scambio di auguri tra amici e associati, in vista del nuovo anno, in una location davvero straordinaria: il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Presenti alla serata diversi personaggi del mondo istituzionale, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Alcuni dei nomi presenti del mondo istituzionale: Ambasciatore Naser M.Y. Al Belooshi del Bahrain, Ambasciatore Reyes Castillo Ana Maria del Panama, Ramirez Gloria Isabel Ambasciatore della Colombia in Italiam e Melgarejo Palacios Roberto Carlos Ambasciatore del Paraguay in Italia. Senatore Antonio Misiani, Senatore Marco Siclari; Alessandro Chiarini Presidente della Rete del Buon Gusto Italiano e Antonio Stocchi Presidente-Diplomatic and International Golf Association.