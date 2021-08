'Jun', il fumetto di Keum Suk Gendry-Kim racconta l'incontro tra un ragazzo autistico e la musica

Dal 10 giugno è arrivato in libreria 'Jun', il nuovo graphic novel dell'autrice coreana Keum Suk Gendry-Kim edito da BAO Publishing. 'Jun' è la storia vera di Jun Choi, nato nel 1990 e della sua famiglia che con coraggio e amore da sempre lotta contro i pregiudizi della società legati alle disabilità intellettiva. Raccontato dal punto di vista della sorella minore Yunseon, questo graphic novel illustra con sincerità le difficoltà di ogni giorno nella loro vita quotidiana, ma anche la meraviglia della scoperta del talento musicale di Jun, che grazie alla musica tradizionale e allo studio del pansori riesce a trovare un modo di comunicare con il mondo ed esprimersi.

Musica: Elevate from BenSound/Immagini: Bao Publishing



