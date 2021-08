Il nuovo Museo di Palazzo Trigona della Floresta di Piazza Armerina

A palazzo Trigona i visitatori possono compiere un affascinante viaggio nel tempo e nella storia alla scoperta di Piazza Armerina e del suo territorio, accompagnati da una guida di tutta eccezione: il barone Marco Trigona. Figura di spicco di Piazza, il nobile cinquecentesco si incontra all’ingresso sotto forma di quadro parlante, a dare il benvenuto e illustrare il ricco e articolato percorso che dalla preistoria arriva fino al Novecento. Si ritroverà, poi, di sala in sala a condurre la narrazione in prima persona. Le varie epoche storiche sono affrontate nelle sale secondo un doppio registro narrativo e di fruizione: nei tavoli touch un video introduttivo in motion graphic fornisce fatti salienti e aiuta ad inquadrare i caratteri generali del periodo; una successiva app interattiva offre la possibilità di approfondire i contenuti in modo libero e personalizzato. Nei leggii si possono invece sfogliare gallery tematiche per scoprire opere, personaggi e aspetti caratterizzanti il periodo in questione. In molte sale la tecnologia dialoga con reperti archeologici e manufatti artistici, a impreziosire l’allestimento e l’esperienza di visita.

“Veri e propri gioielli come la Villa Romana del Casale e il territorio di Piazza Armerina - spiega Giovanni Verreschi, ad di ETT - meritano percorsi di visita e scoperta che valorizzino e potenzino tutti gli aspetti del loro ricchissimo patrimonio storico ed architettonico, alla pari di altri siti Patrimonio dell’Umanità Unesco per cui ETT ha avuto l’onore di progettare un nuovo tipo di fruizione da parte del pubblico. Le potenzialità della tecnologia unite ad uno storytelling emozionante, sapientemente integrati sotto la curatela di esperti, coinvolgono lo spettatore in prima persona e gli fanno non solo conoscere, ma sperimentare con emozione e immedesimazione i contenuti. Il dialogo che si crea tra reperti archeologici di straordinaria importanza e proiezioni a tutta parete, disegni, Animazioni 3D, computer grafica e software interattivi fa del Museo di Palazzo Trigona un’eccellenza museale non solo nella Regione, ma anche nel vasto panorama italiano ed internazionale dei musei immersivi”.