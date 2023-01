A Barcellona Gaudí come non l'hai mai visto. In 4D

Di Nicole Cavazzuti



Se dici Barcellona, dici Gaudí.

Di cui, nel 2026, si celebrerà (tra l'altro) il centenario della morte.

Ma non divaghiamo.

Se andate nella capitale della Catalogna, fate visita alla Gaudí Experiència, uno spazio espositivo unico al mondo dove cultura fa rima con gioco.

Qui si ripercorrono tutta la vita e l'opera di Antoni Gaudí, dalla nascita a Reus nel 1852 fino alla morte a Barcellona nel 1926.

Ci sono grandi pannelli interattivi in 9 lingue e, soprattutto, un cinema che proietta un film di 16 minuti su uno schermo Scope in 4D, con suono avvolgente, poltrone in movimento e altri effetti speciali.

Un tuffo nella Barcellona della fine del 1800, alla scoperta delle opere più famose dell’architetto catalano, come la Sagrada Família, Casa Batlló e Park Güell. Meglio prenotare online.

Trovate più informazioni sulla pagina ufficiale dell'ente del turismo della città: www.visit barcelona.com