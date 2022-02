Crotone, il servizio al ristorante è lento: tre clienti accoltellano il cameriere

Il servizio era un po' lento, come logico che fosse perché il ristorante era affollatissimo alla vigilia dello scorso Ferragosto. Spazientiti, tre clienti sono entrati nella cucina e hanno accoltellato un cameriere che ha rischiato di morire. Oggi i clienti impazienti sono stati arrestati perché ritenuti coinvolti nel tentato omicidio a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Si tratta di I. F., di 30 anni, del luogo, e G. F., 35enne, residente a Brugherio (Milano), che bloccando la vittima hanno permesso all'esecutore materiale dell'accoltellamento, I.R.S., 59enne, sempre di Isola Capo Rizzuto, attualmente in carcere, di colpire la vittima trentaduenne. Ai due è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, in collaborazione con i militari della stazione carabinieri di Brugherio. Determinanti si sono rivelati i racconti dei testimoni che hanno permesso d'individuare i due.