Viterbo, palazzina esplosa: prefetto annuncia riunione di emergenza

Una palazzina nel viterbese è esplosa durante la notte, distruggendo la struttura di accoglienza per i migranti. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, e il prefetto di Viterbo , Antonio Cananà, ha convocato una riunione d'emergenza per indagare sull'accaduto. Gli amministratori di 'Ospità affermano che all'interno della struttura non c'erano impianti a gas né per il riscaldamento né per la cucina, e si dichiarano parte lesa. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per il reato ipotizzato di disastro colposo, avviando le indagini.