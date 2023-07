Versilia, sequestrati oltre 100 orologi con marchi contraffatti

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno potenziato, con l’inizio della stagione estiva, le attività di controllo del territorio anche in Versilia al fine, tra l’altro, di tutelare il distretto turistico dalle infiltrazioni di attività economiche illegali. I Finanzieri del Gruppo Viareggio, nell’ambito di un servizio che ha anche portato al sequestro di vari altri articoli contraffatti, hanno individuato, nel Comune di Forte dei Marmi, sulla strada statale “Aurelia” in direzione “mare”, un’autovettura sospetta da tempo monitorata. Durante l'ispezione trovato un sacchetto di plastica con centinaio di orologi riportanti i marchi di noti brand del settore, quali Rolex, Patek Philippe, Jeager Le coultre, Omega, Hublot, Cartier destinati alla vendita nelle località della Versilia, al prezzo oscillante tra i 250 e i 300 euro cadauno. Gli orologi con marchi contraffatti immessi sul mercato avrebbero generato profitti illeciti pari ad oltre 30.000 euro. L'auto stata sottoposta a cautela penale e il soggetto che la deteneva è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca per i reati di “ricettazione” e “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. (LaPresse)