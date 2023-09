Vercelli, corteo per vittime Brandizzo. Graziani (Cisl): «Fare un salto di qualita su sicurezza lavoro»

“Malgrado lo si dica da anni non si riesce ad invertire la tendenza nonostante l'impegno a mettere in campo una piattaforma unitaria con delle proposte concrete e la qualificazione delle imprese per premiare chi sta alle regole e sanzionare chi sbaglia”. A dirlo è Giorgio Graziani, segretario confederale della Cisl a margine della marcia silenziosa organizzata dai sindacati a Vercelli per commemorare i cinque operai travolti dal treno a Brandizzo mentre lavoravano lungo la ferrovia. “Bisogna formare le persone ma anche i datori di lavoro, con una formazione che parta dai programmi scolastici per fare in modo che la sicurezza sul lavoro entri a far parte della cultura dei ragazzi che saranno la forza lavoro del domani”, ha proseguito Graziani: “Oggi la tecnologia sembra tutta votata a costrure profitto. Bisogna cominciare a metterla al servizio della sicurezza delle persone". "C'è bisogno di un salto di qualità. Una tragedia inaccettabile", ha concluso. (LaPresse)