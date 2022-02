Raffiche di vento in provincia di Vicenza, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Decine di interventi dei vigili del fuoco in provincia di Vicenza, in Veneto, per le forti raffiche di ieri che hanno colpito vari comuni della zona. Squadre al lavoro in città e in provincia per la messa in sicurezza di pali telefonici, alberi, cornicioni pericolanti o caduti, e per la messa in sicurezza di due impalcature abbattute dalle violente raffiche per le strade di Vicenza in via Cimone e Contrà San Rocco, fortunatamente senza persone coinvolte.

/ Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it