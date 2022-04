Maltempo, a Milano raffiche di vento fino a 80 chilometri orari. L'allerta: «Non sostare sotto gli alberi»

Sono stati numerosi stamani gli interventi dei vigili del fuoco in città per il forte vento che dalla prima mattinata sferza il capoluogo lombardo con raffiche che arrivano ad 80 chilometri all'ora. A Milano i vigili sono intervenuti per tende e ombrelloni caduti, alberi pericolanti o oggetti che rischiavano di precipitare dalla abitazioni.

Per la giornata di oggi è infatti previsto un progressivo rinforzo del vento da Nord, anche a carattere di foehn, già dal primo mattino su Alpi e Prealpi, con veloce coinvolgimento entro la prima parte del giorno anche di tutta la pianura occidentale. Attenuazione del vento nel corso della serata. Non sono previste chiusure ma ai cittadini - spiega una nota - si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Forte vento dunque anche in Emilia Romagna: un video postato su twitter mostra l'acqua delle fontane di Modena spazzata vai dalle raffiche. A Ficarolo, Rovigo, il rumore del vento sovrasta il paesaggio mozzafiato della cittadina.