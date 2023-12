Venezia, gondola si rovescia in canale: turisti finiscono in acqua

Domenica, nei pressi della Fenice a Venezia , una gondola si è ribaltata in acqua mentre stava per passare sotto un ponte. L'incidente è avvenuto durante una manovra standard che richiede un bilanciamento preciso dei pesi a bordo. Nonostante il gondoliere avesse avvertito i turisti di rimanere fermi, le persone a bordo si sono spostate per fare delle foto causando uno sbilanciamento che ha portato al ribaltamento della gondola.