Venezia, ambientalisti bloccano il Ponte della Libertà

Nuova azione dimostrativa degli ambientalisti di Ultima Generazione che mercoledì mattina hanno bloccato il Ponte della Libertà, che collega Venezia con Mestre. "Siamo qui oggi a bloccare il Ponte della Libertà per denunciare le politiche portate avanti dal nostro Governo e che negli anni a venire priveranno le generazioni future della loro libertà e dei loro diritti di lavorare e di vivere in sicurezza, in un mondo che sarà ormai devastato dai cambiamenti climatici”, il messaggio degli attivisti, che sono stati poi fatti sgomberare dalla polizia. (LaPresse)