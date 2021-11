(Agenzia Vista) Venezia, 15 novembre 2021 "Pensiamo che nel giro di due settimane arriveremo a un centinaio di persone in terapia intensiva per Covid. Non voglio dare scenari angoscianti, ma la precauzione ci vuole sempre", così il presidente del Veneto Zaia nel corso della diretta Facebook sul Covid. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it