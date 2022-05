Maltempo in Veneto, grandinata record ad Asolo (Treviso)

Torna l'inverno in Veneto. Quasi venti centimetri ad Asolo (Treviso). Nel frattempo continuano gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi abbattuti da forti raffiche di vento e per gli allagamenti causati dal nubifragio che ha colpito Milano, Corbetta e Comuni limitrofi. Il maltempo, anche con un'intensa grandinata, ha causato disagi al traffico e anche alla circolazione ferroviaria. È stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano per monitorare e coordinare gli interventi. Vicini alla soglia di attenzione il Lambro e il Seveso.

Temporale a Milano, allagamenti e alberi caduti per il forte vento: allerta gialla fino a domani