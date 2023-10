Veliero in fiamme a Lampedusa, l'intervento della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha spento un enorme incendio a bordo di un veliero usato come charter per turisti al largo di Lampedusa.

Dopo la segnalazione di un caicco in fiamme nelle acque a nord dell'isola, domenica pomeriggio, sono intervenute la nave Diciotti e le motovedette CP319, CP2105 e CP324. Al momento dell'incendio, a bordo del veliero, 30 passeggeri e 2 membri di equipaggio. Tutte le persone, dopo essere state tratte in salvo a bordo di un'unità che si trovava nelle vicinanze, sono state scortate da un mezzo della Guardia di Finanza fino al porto. Il veliero, completamente distrutto, è affondato. Dopo aver spento le fiamme gli agenti sono anche intervenuti per scongiurare eventuali inquinamenti causati dalla fuoriuscita di carburante.