Maltempo in Lombardia, da stamattina i vigili del fuoco stanno intervenendo nel varesotto per interventi connessi all'ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia. Cinquanta gli interventi svolti dalle dieci squadre operative sul territorio: maggiori criticità nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Arno dove, a causa di sottopassi allagati, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati dall'acqua nelle proprie vetture.