Varese, importa 1 kg di hashish dalla Spagna: arrestato

La Guardia di finanza di Varese ha arrestato un uomo per aver importato un chilo netto di hashish . La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’aeroporto di Malpensa proveniente dalla Spagna, è stata intercettata dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa che hanno individuato la sostanza stupefacente. Individuato il destinatario del pacco, i finanzieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo ed hanno rinvenuto altro hashish per un totale di due chili di stupefacente sequestrato, materiale per il confezionamento (una sigillatrice sottovuoto, sacchetti per il confezionamento sottovuoto, sacchi e confezioni in cartone relativi a spedizioni tramite corriere), un bilancino di precisione, quattro telefoni cellulari attivi e 12.000 euro in contanti. (LaPresse)