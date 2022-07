Varese, Finanza sequestra 256mila litri gasolio di contrabbando

(LaPresse) - I finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno intercettato un traffico illecito di prodotti petroliferi provenienti dai Paesi Baltici in totale evasione di imposta: oltre 256mila litri di gasolio trasportato in 8 tank-container. Si è provveduto, quindi, sottolineano le fiamme gialle, al sequestro del prodotto e dei mezzi utilizzati per il trasporto e alla denuncia a piede libero di 2 persone, il conducente dell’autoarticolato e la “staffetta” dello stesso, due cittadini italiani. Inoltre, significativa è la stima della relativa accisa sottratta a tassazione, che ammonta a oltre 94mila euro.

Bollette, per prorogare lo sconto tagli ai bonus e all'assegno unico