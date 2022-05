Vaiolo delle scimmie, Vaia: «Individuati 3 casi. La prossima settimana isoleremo il virus»

Sale a 3 il numero delle persone ricoverate con infezione confermata da virus Monkeypox (Vaiolo delle scimmie) allo Spallanzani di Roma. Il direttore generale dell'Istituto Francesco Vaia ha spiegato che per «la prossima settimana il nostro laboratorio di virologia prevede di isolare il virus che ha colpito queste persone». La disponibilità di «un isolato virale renderà possibile eseguire una serie di indagini sperimentali: si potrà studiare se nel sangue di persone che sono state vaccinate contro il vaiolo, persone che oggi hanno più di 50 anni, sono presenti anticorpi che neutralizzano questo virus e cellule immunitarie in grado di attaccarlo -ha detto Vaia- L'isolamento virale permetterà di eseguire test per la diagnosi sierologica di questa infezione».